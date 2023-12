Fußball-Kreisliga A Joker Nils Nühlen macht Budberg glücklich

Der SV Budberg II gehört zu den Lieblingsgegnern des FC Meerfeld. Bis zum Sonntag waren die letzten vier direkten Duelle an die Moerser gegangen. Die Serie endete jetzt im Scania-Sportpark. 2:2 (0:2) trennten sich die Teams am letzten Hinrunden-Spieltag. Der SVB ist damit in der Fußball-A-Liga seit fünf Partien ungeschlagen. Die Mannschaft von Torsten Weist sicherte sich ein spätes Remis und verhinderte den Meerfelder Befreiungsschlag. Derweil übernahm der ESV Hohenbudberg wieder die Tabellenführung von Borussia Veen. Die Begegnung der „Krähen“ in Büderich fiel aus.