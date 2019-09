Frauenfußball : Görgen-Team steht in Rees neben sich

Kreis Frauenfußball: Budberg II verlor in der Landesliga mit 1:9. Lüttingen gewann eine Klasse tiefer mit 3:1.

Für Christian Görgen steht fest, dass die Landesliga-Fußballerinnen des SV Rees um den Aufstieg mitspielen werden. Wie stark die Mannschaft ist, hatte der Trainer des SV Budberg II am zweiten Spieltag live mitbekommen. Sein Team war den Reeserinnen in allen Belangen unterlegen und kassierte eine 1:9 (0:4)-Klatsche. „Die Niederlage geht in Ordnung. Sie ist aber zu hoch ausgefallen. Das nehme ich auf meine Kappe. Ich habe zu spät umgestellt“, sagte Görgen, der von einem Klassen-Unterschied sprach. Das Budberger Tor erzielte Katharina Brzeski zum 1:4. Keeperin Annika Krüger zog sich eine Muskelverletzung zu und musste ausgewechselt werden (65.). Für sie kam Jenny Roth rein, die in den letzten fünf Spielminuten noch drei Tore kassierte.