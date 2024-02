Fußball-Landesliga SV Budberg verpasst einen Kantersieg

Trainer Tim Wilke schickte die gleiche Startelf auf den Platz wie beim 2:1-Erfolg zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte in Lowick. Im 4-2-3-1-System wurde auch der Tabellendrittletzte bespielt. Nachdem der SVB die erste Großchance in der zweiten Minute ausgelassen hatte, klingelte es kurz danach doch im Kasten von Newton Lawrence. Moritz Paul schlug wieder zu. Der Stürmer verwertete eine Flanke von der linken Seite, die Felix Weyhofen zentral vors FSV-Tor brachte, zum 1:0 (8.). Es war Pauls 23. Saisontreffer. Und es gab weitere Möglichkeiten vor der Pause für den SVB. Das 2:0 fiel durch einen Elfmeter. Weyhofen wurde von Ryoyo Aota im FSV-Strafraum gelegt, Lennart Hahn verwandelte den Strafstoß kompromisslos (38.). Die quirligen Gäste waren nicht ungefährlich, doch an Schlussmann Marc Anders war kein vorbeikommen. So parierte er zweimal vor dem Seitenwechsel ganz stark. Wilke gab seinen Spielern in der Kabine mit auf den Weg, gegen angriffslustige Duisburger weiter hoch konzentriert zu bleiben.