Rheinberger Fußball-Stadtmeisterschaft 2023 Rayk Bißling schießt den SV Budberg zum Titel

Auf der Sportanlage des SV Millingen hat sich der SV Budberg mit einem knappen 1:0 (1:0) Erfolg im Finale gegen den TuS Borth den Stadtpokal gesichert. Das entscheidende Tor erzielte Rayk Bißling in der 37. Minute. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff hielt sich die Feierlaune beim neuen Titelträger allerdings noch in Grenzen. Ein Jahr zuvor feierte der damalige Titelträger aus Millingen nach dem 3:0-Sieg über den TuS Borth noch ausgiebig bis in die Morgenstunden.