Ungefährdeter Sieg beim VfL Rheinhausen SV Budberg testet beim 2:0-Erfolg einen weiteren Neuzugang

Zudem begrüßte er mit Moritz Janßen einen weiteren internen Neuen. Der frühere Teamkollege von Benedict Vana, Jeremy Umberg und Florian Mordt durchlief mit Ausnahme einer Zwischenstation bei Rot-Weiß Oberhausen sämtliche Budberger Jugendteams und war Kapitän der A-Junioren. Im letzten Jugendjahr legte der Defensiv-Allrounder wegen eines Auslandsaufenthalts in Neuseeland eine Pause ein, die nun beendet ist. Moritz Janßen holte nach seiner Einwechslung in Rheinhausen in der zweiten Halbzeit einen Elfmeter heraus, den er danach aber verschoss. Wilke möchte sich noch kein Urteil erlauben. „Er hat wieder Bock und eine positive Duftmarke hinterlassen. Wir werden die Vorbereitung abwarten und ihn uns weiter angucken.“