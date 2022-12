Fußballjugend des SV Budberg XXL-Weihnachtsfeier fördert den Zusammenhalt

Die F- und E-Junioren sowie Bambini in Nikolauskostümen präsentierten musikalische Kurzbeiträge. Viel Applaus erhielten auch die BI-Junioren für ihren Showact in Badebekleidung. Den Glanzpunkt setzten aber wieder die Trainer und Betreuer. Sie stellten auf komödiantische Weise dar, welche Berufe sie ausüben würden, wenn sie nicht Übungsleiter beim SV Budberg wären. Zwei kleine Spiele der E- und A-Junioren rundeten das Programm ab. Geehrt wurden die Meister-Mannschaften der vergangenen Saison (BII-Junioren, Mädchen U17- sowie U13-Mädchen), die drei Teams, die den Kreispokal gewannen, zudem der Torschützenkönig, die Spielerin des Jahres, die Spieler des Jahres (junger Jahrgang, F- bis D-Jugend; alter Jahrgang, C- bis A-Jugend) sowie Leichtathletin des Jahres.