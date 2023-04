Fußball-Bezirksligist spielt nur 2:2 in Kleve Rückschlag für den SV Budberg im Aufstiegsrennen

Durch drei Jokertore hat sich der TuS Xanten in der Fußball-Bezirksliga beim TSV Weeze mit 4:3 (1:0) durchgesetzt. Mats Wardemann beschenkte sich an seinem Geburtstag mit einem Treffer. Auf dem kleinen, holprigen Rasenplatz gingen die Gäste durch Niklas Bücken in Führung (23.). Nach dem Wechsel hatte Niklas Maas seinen großen Auftritt. Der Stürmer, der in der 52. Minute für David Epp reinkam, erzielte das 2:0 und 3:0 (57., 64). Wardemann gelang das 4:1 (85.). In der 87. Minute fiel das 2:4 und tief in der Nachspielzeit das 3:4 per Elfmeter – Keeper Michael Jansen hatte gefoult. Lars Neinhuis musste kurz vor Schluss mit einer Fußverletzung runter.