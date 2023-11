Vor dem Duell mit der SG Essen-Schönebeck Beim SV Budberg werden die Karten neu gemischt

Doch der Coach muss auf einen seiner wichtigsten Spieler in der Zentrale verzichten. Mike Terfloth muss wegen seiner fünften gelben Karte zuschauen. Ansonsten stehen Wilke 20 Feldspieler zur Verfügung. Aber nicht nur durch Terfloths Ausfall kündigt Coach Wilke im Vorfeld einige personelle Änderungen an. In der verbesserten zweiten Halbzeit in Klosterhardt waren es vor allem die Einwechselspieler Felix Weyhofen, Emir Demiri und Benedikt Franke, die das Spiel des SVB sichtlich belebten. Emmanuel Amissah kehrt nach seiner Rotsperre zurück und ist ebenfalls eine Option. „Wir haben die Qual der Wahl. In den vergangenen Wochen war es schwer, in die Mannschaft zu kommen. Jetzt ist die Tür ein Stück weit offen“, betont Wilke, der von seiner Mannschaft erwartet, das Fehlen von Terfloth als Kollektiv auffangen zu wollen.