Frauenfußball: SV Budberg will Wiedergutmachung leisten

SV Budberg will Wiedergutmachung leisten

So erfolgreich wie in dieser Szene für Sina Leonie Zorychta (weiß) im Spiel gegen Warendorf soll es für die Regionalliga-Fußballerinnen des SV Budberg auch gegen Herford laufen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Rheinberg/Xanten Frauenfußball: Der Regionalligist trifft auf den Herforder SV. In der Bezirksliga muss der SSV Lüttingen seine Ladehemmungen überwinden.

Jürgen Raab, der als Übungsleiter an der Seitenlinie des Frauenfußball-Regionalligisten SV Budberg steht, hat morgen wieder Spielraum, um in seiner Aufstellung zu taktieren. Noch vor einer Woche sah das allerdings ganz anders aus. Da war der derzeitige Tabellendritte der Regionalliga West personell so angeschlagen, dass sich die erste Elf quasi von selbst aufstellte.