Fußball-Landesliga SV Budberg bangt vor dem Aufsteigerduell um den Kapitän

Der Heimauftritt gegen Speldorf ist eine Premiere. Noch nie haben sich die beiden Vereine in einem Pflichtspiel gegenübergestanden. Nach dem 0:1 in Kray soll wieder was Zählbares herausspringen. Devin Warnke war trotz der Niederlage beim ehemaligen Regionalligisten glücklich vom Platz gegangen. Der Defensivakteur hatte nach eineinhalbjähriger Verletzungspause in der Schlussphase sein Comeback gefeiert. Auch heute wird er dem Kader angehören. Wilke: „Devin führen wir peu à peu heran. Er kann mit seiner besonderen Mentalität noch sehr wichtig für uns sein.“ Er rechnet damit, dass der Innenverteidiger zum neuen Jahr wieder bei hundert Prozent seines Leistungsvermögens angekommen ist.