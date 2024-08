Innenverteidiger muss am Knie operiert werden Saison-Aus für Budbergs Ukrainer Dmytro Shevchenko

Während seiner frühen Auswechslung beim Testspiel des Fußball-Landesligisten SV Budberg am 24. Juli in Meerbusch konnte Dmytro Shevchenko seine Tränen nicht zurückhalten. Ihm war schon da klar, dass er sich in der sechsten Minute bei einem Zweikampf eine schwerere Verletzung am rechten Knie zugezogen hat und lange ausfallen wird. Mittlerweile steht die Diagnose fest: vorderes Kreuzband gerissen und ein größerer Schaden am Außenmeniskus. Anfang nächster Woche kommt der Kriegsflüchtling aus der Ukraine unters Messer.