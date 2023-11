Dreierpacker Hahn stellt die Weichen Der SV Budberg deklassiert den Mitaufsteiger Essen-Schönebeck

Mit Oliver Nowak und Emir Demiri stellte Wilke viel Geschwindigkeit auf die Außenbahnen. Die beiden und auch die Zentrale mit Moritz Paul, Lennart Hahn und Fynn Leon Eckhardt presste den Gegner in den ersten Minuten tief in der eigenen Hälfte. Mit Erfolg: Bereits nach vier Minuten erkämpfte sich Paul den Ball und bediente Hahn, der aus dem Rückraum eiskalt zum 1:0 vollstreckte. Nur vier Minuten später traf Paul per Kopf nach Flanke von Simon Kömpel zum 2:0 (8.). Aber damit noch nicht genug. Ein langer Ball von Vana in den Lauf verwertete Hahn zum 3:0 (14.).