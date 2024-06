Überraschender Abgang beim Fußball-Landesligisten Pinske wechselt vom SV Budberg zurück zum SV Schwafheim

Den Wunsch, den SVB nach nur einem Jahr wieder zu verlassen, teilte der Innenverteidiger den Verantwortlichen unter der Woche mit, nachdem er bereits im Frühjahr erste Überlegungen dahin traf. Ausschlaggebend sei zum einen die hohe Belastung der Fahrten aus Duisburg gewesen, sagt Wilke. „Zum anderen hat die lange Verletzung im Winter den Wunsch forciert, dass ‚Pinne‘ wieder mit seinen Freunden spielen möchte.“ Pinske war in der ersten Hälfte der abgelaufenen Saison in der Viererkette gesetzt. Der 27-Jährige erzielte in 19 Einsätzen einen Treffer. Im letzten Auswärtsspiel bei der SG Essen-Schönebeck feierte der Abwehrmann Ende Mai sein Comeback nach seinem in der Winterpause zugezogenen Mittelfußbruch und sollte im Sommer eigentlich wieder voll angreifen.