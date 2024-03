Fußball-Landesliga Aufsteiger SV Budberg baut Siegesserie in Bedburg-Hau aus

Paul trifft für Budberg weiter wie er will. Nach elf Minuten köpfte er am 25. Spieltag in Bedburg-Hau den Aufsteiger per Kopfball nach einer Ecke in Führung. Es war sein 28. Saisontreffer. Die Gäste erwischten einen guten Start und ließen den Gegner erst nach gut 40 Minuten besser ins Spiel kommen, als Levon Kürkciyan eine große Möglichkeit liegen ließ. Der ehemalige Gocher scheiterte später noch am Querbalken.