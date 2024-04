Fußball-Kreispokal SV Budberg besiegt den FC Neukirchen-Vluyn und zieht ins Finale ein

Nach einer Ecke ging der FCN dann in Führung. Aus dem Rückraum erzielte Arjeton Krasniqi per Traumtor das 1:0 (28.). In der 38. Minute verletzte sich der ehemalige Sonsbecker Adis Dedic und musste kurze Zeit später ausgewechselt werden. In der hart umkämpften Partie tauchte Budbergs Torjäger Paul in der 42. Minute das erste Mal gefährlich vor dem Tor auf, scheiterte jedoch am glänzend parierenden Robin Meischner. Nur drei Minuten später war es passiert. Nach einem Solo ließ Paul vier Gegenspieler stehen und traf zum 1:1 (45.). Mit dieser Einzelaktion brachte er seine Mannschaft zurück ins Spiel.