SV Budberg verliert Talent an den FC Neukirchen-Vluyn Spielerabgang hinterlässt faden Beigeschmack

Tim Wilke, der Trainer des Fußball-Landesligisten SV Budberg, hat sich in den letzten Tagen mit einem jungen Fußballer beschäftigen müssen, den er bereits Ende vergangenen Monats von seiner Kaderliste gestrichen hatte. Alexander von Gerhardt Weber, der mit der A-Jugend des SVB in der Genzlandliga Meister geworden war, hatte ihm und Co-Trainer Matthias Prinz in einem persönlichen Gespräch kurz vor Ablauf der Abmeldefrist mitgeteilt, zunächst mit dem Fußball aufhören zu wollen. Das war scheinbar nicht ganz die Wahrheit. Der 19-Jährige, der für die Viererkette als Ergänzungsspieler eingeplant gewesen war, wird in der nächsten Saison für den Bezirksligisten FC Neukirchen-Vluyn auflaufen.