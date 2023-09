Jugend von St. Helena erfolgreich Xantener Sportschützinnen bei der DM ganz vorne mit dabei

Die Wettbewerbe der Schüler und Jugend begann mit dem RWS-Shooty-Cup. Die Xantener Schützin Melissa Wilbert hatte sich für diesen Team-Cup qualifiziert und schoss mit dem LG-Schützen Luis Stötzer, den LP-Schützen Fabian Koch und Julian Kempken um den Titel. Aemilia van Uden startete in der Jugendklasse (LG). Obwohl das Talent erst seit knapp einem Jahr den Schießsport bei den Helenen betreibt, gehört sie bereits dem Landeskader an und konnte auch in Garching überzeugen. Mit 410,6 Ringen landete Wilbert bei ihrer ersten großen Meisterschaft auf Rang zehn. Bei den Schülern erreichten Jared Haas (183,7), Veronika Otten und Melissa Wilbert (je 196,2) in der Mannschaftwertung Rang 20. „Wieder hat sich bei der DM die großartige Jugendarbeit der Xantener Sportschützen bestätigt“, sagte Irene Meckl, die stellvertretende Jugendleiterin von St. Helena.