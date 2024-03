Frauen-Verbandsliga Stefan Swoboda bleibt der HSG Alpen/Rheinberg als Trainer erhalten

Stefan Swoboda wird auch in der nächsten Saison die Verbandsliga-Handballerinnen der HSG Alpen/Rheinberg trainieren. „Ich mache weiter“, sagte der Coach am Sonntag auf Nachfrage. Der Rheinberger hatte die HSG Anfang des Jahres als abgeschlagenes Schlusslicht übernommen und mit dem Team eine Aufholjagd gestartet. „Das positive Feedback der Mädels und der Wechsel des zweiten Trainingstags von Freitag auf Donnerstag waren ausschlaggebend für meine Zusage“, so Swoboda. Der Kader bleibt bis auf einen Abgang zusammen. Jana Friedrichs verlässt die HSG am Saisonende, um beim VfL Rheinhausen weiterzuspielen. Swoboda: „Für den Rückraum benötigen wir noch ein, zwei Verstärkungen.“ Die derzeit verletzten Pia Kemkes, Laura Friedrichs und Alexandra Widera sollten zur neuen Spielzeit wieder fit sein.