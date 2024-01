Neuer Trainer bei den Verbandsliga-Frauen HSG Alpen/Rheinberg mit Stefan Swoboda im Aufwind

„Ich möchte mit meiner Mannschaft in der Tabelle Stück für Stück weiter nach oben klettern. Allerdings darf sich niemand aus dem Rückraum verletzen. Da sind wir sehr dünn besetzt“, so Swoboda. Abstiegssorgen muss er indes nicht haben. Wegen der Strukturreform gibt’s in dieser Saison keinen Absteiger. Swoboda wird zunächst bis Ende der aktuellen Spielzeit die HSG-Frauen trainieren.