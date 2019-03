Fußball: Kuban und Krupic bleiben Trainer beim SSV Lüttingen

Lüttingen Der 49-jährige Kuban will den A-Ligisten mittelfristig im oberen Tabellendrittel etablieren. Auch einige Spieler haben für die kommende Saison wieder zugesagt.

(aeg) Lange wurde gemunkelt und nun ist es amtlich. Stefan Kuban und sein Co-Trainer Denis Krupic werden auch in der kommenden Spielzeit das Zepter beim SSV Lüttingen, aktuell Siebter in der Fußball-Kreisliga A, schwingen. Somit geht der 49-jährige Kuban in die zweite Saison mit den Fischerdörflern. „Die Arbeit in Lüttingen macht mir einfach Spaß. Wir sind ein guter Haufen. Sowohl die Mannschaft, im Trainerteam aber auch im Umfeld passt alles zusammen. Somit war die Entscheidung für mich sehr einfach“, meint Kuban, der die Mannschaft im oberen Drittel der A-Liga etablieren möchte. Krupic ist seit der Saison 2016/2017 in Lüttingen und somit geht es für den Kamp-Lintforter in die vierte Runde.