Interessensvertretung der Vereine Darum will der Stadtsportverband Xanten mehr Präsenz zeigen

Heinz-Willi Kemkes und Gustav Hensel kennen und schätzen sich, die ehrenamtliche Arbeit im Sport hat sie zusammengeführt. In ihren Gesprächen drehte sich in der jüngsten Vergangenheit viel um Förderprogramme, die Unterstützung der Vereine vor Ort oder eine bessere Transparenz bei der Verteilung von Geldern. Kemkes führt seit dem Tod von Heinrich Gundlach kommissarisch als sein erster Stellvertreter die Geschicke im Stadtsportverband (SSV) Xanten, Hensel ist Vorsitzender im Kreissportbund (KSB) Wesel. Beide verfolgen das Ziel, dem SSV in der Römerstadt mehr Gewicht zu geben. Das aber geht nicht von jetzt auf gleich. Im November soll auf einer Mitgliederversammlung ein neuer Vorstand gewählt werden.