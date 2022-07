Fußball-Stadtmeisterschaft in Rheinberg : TuS Borth fordert im Finale den SV Millingen heraus

Trainer Patrick Heydrich spielt mit dem TuS Borth gegen den SV Millingen um den Stadtpokal. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Der B-Ligist erreichte am Freitagabend durch einen 3:2-Erfolg über den SV Budberg, der nicht mit der Bezirksliga-Mannschaft antrat, das Endspiel um die Fußball-Stadtmeisterschaft. Das Finale beginnt in Orsoy am Samstag um 17.30 Uhr.

Es war nicht die Bezirksliga-Mannschaft des SV Budberg, die am Freitagabend zum Abschluss der Gruppenphase der Rheinberger Stadtmeisterschaften in Orsoy gegen den TuS Borth antrat. Das Gros der Fußballer, die auf dem Rasen des SVO um den Einzug ins Finale spielten, gehörten dem Kader der vierten Mannschaft an. Es war daher ein Duell zweier B-Ligisten, das mit 3:2 (1:0) an die Borther ging. So wetteifern am Samstag ab 17.30 Uhr der SV Millingen und das Team von Patrick Heydrich um den Stadtpokal.

In der ersten Halbzeit des Duells zwischen dem SVB, der mit drei Spielern aus dem Bezirksliga-Kader begann, und dem TuS sahen die rund 70 Zuschauer eine zerfahrene Partie mit nur wenigen Chancen und spielerischen Höhepunkten. Die Ausgangslage: Die Borther mussten gewinnen, um das Finale zu erreichen. Den Budbergern reichte ein Remis. Das einzige Tor vor der Pause fiel durch eine Standardsituation. David Zobel verwandelte einen direkten Freistoß in der 36. Minute zum 1:0.

Schiedsrichter Julian Schmelzer hatte gerade erst die zweite Hälfte angepfiffen, da durften die TuS-Spieler bereits jubeln. Nach einem Fehlpass in der SVB-Defensive kam Simon Kleintges-Topoll an den Ball, der Keeper Henning Schmitz ein zweites Mal an diesem Abend überwand (47.). Budbergs Moussa Bou Hamdan hätte wieder Spannung in die Begegnung bringen können, doch er scheiterte an Torwart Thomas Beckedahl (54.). Und eine Viertelstunde vor Schluss rückte das Finale für die Budberger in ganz weite Ferne, weil Mathias Malorny nach einer Ecke das 3:0 gelang. Der SVB kam aber durch einen späten Doppelschlag von Moritz Drube sowie Felix Engeln (88./89.) zurück. Doch die Anschlusstreffer fielen zu spät.