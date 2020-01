Rheinberger Futsal-Stadtmeisterschaft : Ossenberg II überrascht die Konkurrenz und sich selbst

Die „Reserve“ des Ausrichters gewann alle Gruppen-Spiele und das Finale gegen Budberg II mit 4:2. Orsoy II blieb dem Turnier fern.

Teil eins der Rheinberger Hallen-Stadtmeisterschaft hätte für Concordia Ossenberg nicht besser laufen können. Das Turnier der Reserve-Mannschaften in der Großraumsporthalle endete für das Team des Ausrichters mit einem unerwarteten Turnier-Erfolg. Der SV Orsoy II trat nicht an.

Schon in der Vorrunde überraschte die Ossenberger „Zweite“ selbst die eigenen Verantwortlichen. Die Truppe von Coach Lukas van de Mötter schlug in der Gruppe A den SV Millingen II, TuS Borth II sowie SV Budberg IV. „Damit haben wir nicht gerechnet. Wir sind eher von einer Platzierung in der unteren Hälfte ausgegangen“, sagte Vorstandsmitglied Dennis Tenge, der am Grillstand aushalf und deshalb nicht alle Spiele mitverfolgen konnte.