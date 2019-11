Streit ums Sportstättenkonzept : Stadtverwaltung fordert SSV zu Einigkeit auf

Rheinberg Die Stadtverwaltung Rheinberg will in Sachen Sportstättenkonzept voran kommen. Daher müsse der Stadtsportverband sich nun endlich zusammenraufen und ein liefern.

Daher mahnt die Stadtverwaltung nun Einigkeit an, fordert die Streithähne auf, sich wieder an einen Tisch zu setzen. Gleichzeitig zeigt sich Bürgermeister Tatzel irritiert vom Handeln des SSV: „Das Konzept der Verwaltung fand eine Mehrheit im Ausschuss und im Rat. Trotzdem ging der Vorsitzende des SSV gemeinsam mit einigen Vorstandsmitgliedern in die Presse, um für ein eigenes Konzept zu werben. Dies sei aber weder mit der Politik, noch mit der Verwaltung abgestimmt gewesen. „Wir können zum jetzigen Zeitpunkt nicht schon festlegen, welche Plätze geschlossen werden. Dazu braucht es erst weitere Daten, die solche Pläne rechtfertigen“, sagt Tatzel. Bereits im Juni kristallisierte sich in der Koordinierungsgruppe Sport heraus, dass die Meinungen der Stadtverwaltung zum Konzept deutlich von den Meinungen des SSV abweichen, heißt es in einer Stellungnahme der Verwaltung. Innerhalb dieser Gruppe konnte keine Einigung für das weitere Vorgehen erzielt werden. Der Sportausschuss hatte gefordert, dass die Koordinierungsgruppe bis September ein Entwicklungskonzept vorlegt, der aber ausblieb. So habe sich die Verwaltung entschlossen, eigenständig mit der Arbeit an einem Konzept zu beginnen – mit der Option, dass der SSV an diesem „Gerüst“ mitarbeiten kann.