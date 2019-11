Leichtathletik : Dritter Crosslauf steigt im Januar

Trotz Regenwetters nahmen in diesem Jahr knapp 300 Läufer am Xantener Stadion-Crosslauf teil. Diese Marke soll 2020 geknackt werden. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Die Organisatoren des TuS Xanten hoffen, die Läufermarke aus diesem Jahr zu knacken.

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Denn in knapp zwei Monaten – genauer gesagt am Sonntag, 26. Januar 2020, steigt im Stadion am Fürstenberg die dritte Auflage des Xantener Stadion-Crosslaufes. Die Organisatoren aus den Leichtathletik- und Triathlon-Abteilungen des TuS Xanten hoffen, die diesjährige Teilnehmerzahl von knapp 300 zu übertreffen.