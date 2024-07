Das Ende einer Ära Der SSV Lüttingen zieht sein Frauenteam zurück

Die Gründe für den Rückzug sind vielschichtig. Da sind zum einen zahlreiche Abmeldungen, die den Verein in den vergangenen Tagen erreichte. „Sie waren einfach nicht aufzufangen“, erläutert Poplawski. Aber der SSV-Funktionär sieht noch einen anderen Grund. „Wir haben hier in Lüttingen nicht das geeignete Umfeld. Wenn ich mit da zum Beispiel den GSV Moers anschaue, da sieht es ganz anderes aus.“ Poplawski spricht damit den Unterbau für eine erfolgreiche Bezirksliga-Mannschaft an. „Es liegt wohl im Trend, dass es immer weniger U15- oder U17-Mannschaften in Deutschland gibt, davon sind wir natürlich mit unserem relativ kleinen, ländlich geprägten Einzugsgebiet besonders betroffen.“