SSV Lüttingen will neuerlichen Fehlstart vermeiden Oliver Tittels Rückkehr aus der Fußball-Rente

Mit Rückkehrer Max Reimers steht der erste Zugang bereits fest. Mit drei weiteren potenziellen Verstärkungen befindet sich der Verein in Gesprächen. Abgänge gibt‘s keine, ebenso wenig wie Zuwachs aus der A-Jugend. Das werde in Zukunft anders aussehen, sagt Poplawski. „In der C-, B- und A-Jugend-Spielgemeinschaft gibt‘s viele Spieler, die zu unserem Stammverein gehören.“ Den Sprung aus der Jugend in die „Erste“ haben in Lüttingen schon einige Akteure geschafft – darunter auch Paul Voß, Nico Scholten, Julian Rüttermann oder Nicolas Mayer. Nicht nur sie sind längst in Führungspositionen hereingewachsen.