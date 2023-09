Vom Pech verfolgt Comeback von Janik Schweers geht gründlich schief

Noch während der Partie ging es für den Angreifer mit dem Rettungswagen auf direktem Weg ins Krankenhaus. Die Diagnose nach dem Röntgen: eine Schultereckgelenkssprengung dritten Grades. „Auf dem Bild sah es zuerst so aus, als wäre alles gebrochen. Das war zum Glück nicht so. Die Bänder zwischen Schlüsselbein und Schulter sind komplett durch“, sagt der Lüttinger. Da eine konservative Behandlung nur bei einem harmloseren Härtegrad infrage gekommen wäre, folgte schon am Dienstag die Operation. Der 25-Jährige bekam eine Platte eingesetzt, die in drei Monaten wieder entfernt wird. Sofern alles zusammengewachsen und die Narbe verheilt ist, könnte Schweers schon zur Vorbereitung auf die Rückrunde im Januar wieder auf den Platz zurückkehren.