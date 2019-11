Frauenfußball : Lüttinger Frauen zeigen Veen die Grenzen auf

Kreis Mit 7:0 entscheiden die SSV-Fußballerinnen das Bezirksliga-Derby für sich. Der SV Budber verspielt in der Landesliga den Sieg gegen Brüggen.

Dabei sah es kurz nach der Pause noch gut aus für die Budberger Zweitvertretung. Jennifer Schlittke hatte vor dem Halbzeitpfiff zum 1:1 getroffen und das Ergebnis egalisiert, nach dem Wiederanpfiff schaffte Nora Steinsträter sogar den 2:1-Führungstreffer für die Hausherrinnen. Steinsträter, die nach mehreren Stationen in den Bundesligen eins und zwei zum SVB gewechselt war, ist nach Aussage von Donner eine wertvolle Verstärkung. „Sie bringt trotz ihrer langen Verletzungspause die Routine mit, wird brauchen.“, so Doner.

Ob die 29-Jährige allerdings langfristig in der zweiten Mannschaft bleibt, ist ungewiss. „Eigentlich ist sie für unsere Erste nominiert, soll aber bei der Zweiten Spielpraxis sammeln“, so der SVB-Trainer weiter. Zwei Standardsituationen drehten dann die Begegnung. Johanna Biakowski nutzt dies zu ihren Treffern zwei und drei an diesem Tag.