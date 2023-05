Frauen gewinnen erstmals den Kreispokal 5:1 – SSV Lüttingen düpiert SV Budberg und schreibt Geschichte

Burkhard Euwens warf seine Krücken zur Seite, um die kurz zuvor ausgewechselte Franziska Riedel zu herzen. Der am Knie operierte Trainer der Bezirksliga-Frauen des SSV Lüttingen gratulierte der Stürmerin zu einer überragenden Leistung im Kreispokal-Finale in Asberg gegen den Niederrheinligisten SV Budberg. Riedel hatte in der ersten Halbzeit zwei Treffer erzielt und das 3:0 für den Außenseiter vorbereitet. Die Fischerdörflerinnen gewannen mit 5:1 (3:0) und durften erstmals in der Vereinsgeschichte den Kreispokal entgegennehmen. Der SVB dagegen enttäuschte von Beginn an auf ganzer Linie.