Hürdensprintern aus Xanten Franzi Schuster schrammt hauchdünn an DM-Gold vorbei

Leichtathletin Franziska Schuster ist bei den Deutschen Meisterschaften in Leipzig in dieser Hallensaison zwar im 60m-Hürden-Finale zum fünften Mal Bestzeit gelaufen, zum ganz großen Wurf hat das aber dennoch nicht gereicht. Die 21-jährige Xantenerin, die an diesem Donnerstag ihren 22. Geburtstag feiert, musste sich in 8,09 Sekunden mit dem geteilten Silberrang begnügen. Ihr fehlten lediglich einige Zentimeter zum anvisierten Titel. Nur weil U20-Europameisterin Rosina Schneider vom TV Sulz auf dem Zielstrich ihre Schulter etwas weiter nach vorne schob, sicherte sie sich in 8,08 Sekunden die Goldmedaille. Schuster (TSV Bayer Leverkusen) und die zeitgleiche Vorjahressiegerin Monika Zapalska vom TV Wattenscheid hatten gegen die Überraschungssiegerin das Nachsehen.