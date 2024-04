Fußball-Kreisliga A Gipfeltreffen in Veen mit viel Offensivpower

Der ESV ging am 26. September in Millingen letztmals als Verlierer vom Platz und blieb 20 Mal in Folge ungeschlagen. Nach dem Remis beim Dritten aus Homberg reichte es am vergangenen Wochenende zu einem knappen 3:2-Erfolg gegen den Abstiegskandidaten 1. FC Lintfort II. „In den letzten Wochen hatten wir Probleme mit der Chancenverwertung“, sagt ESV-Kapitän Samet Cebe.