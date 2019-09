Fußball-Kreisliga A : Spitzenreiter Alpen hält Konkurrenz auf Distanz

Kreis Nils Speicher traf doppelt beim 4:1 in Borth. Xanten gewann durch ein spätes Elfmeter-Tor von Mathias Morawin noch mit 4:3 in Rumeln.

So voll wie am Samstagnachmittag war es auf dem Sportplatz des TuS Borth schon lange nicht mehr. Über 100 Zuschauer waren Zeuge des A-Liga-Duells mit Spitzenreiter Viktoria Alpen. Und der Aufsteiger konnte seinen Matchplan zunächst gut umsetzen. Den Fans wurde einiges geboten. Simon Kleintges-Topolls Distanztreffer aus der 50. Minute brachte den Underdog überraschend in Front. Die Gäste wirkten danach etwas nervös, kamen mit der Zeit aber immer besser in Fahrt – und gewannen verdient mit 4:1. „Das Führungstor hat uns nicht gut getan. Danach haben wir ein bisschen den Faden verloren und die Tore für den Gegner selber aufgelegt“, meinte Trainer Frank Misch. Trotzdem sah der Coach eine aufopferungsvolle Leistung seiner Elf.