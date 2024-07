Bezirksliga-Spielplan ist draußen Warum Borussia Veen verspätet in die Meisterschaft startet

Mit dem ersten Rückrunden-Spieltag am 15. Dezember endet die erste Saison-Hälfte. Nach der Winterpause geht‘s am 9. Februar weiter. Die Saison endet am 1. Juni. Bereits am Freitag, 16. August, steigt das erste Spiel für den FC Neukirchen-Vluyn und seinem neuen Coach Abdelaziz Zenzoul beim TSV Krefeld-Bockum. Es folgt das Heimspiel gegen den TuS Xanten. Dann geht es nach Bedburg-Hau. „Das ist zwar ein schweres Programm, aber nicht unlösbar“, sagt Zenzoul. „Mit Xanten haben wir einen ersten attraktiven Heimgegner, aber auch einen der Favoriten direkt am zweiten Spieltag.“