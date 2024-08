Spendenaktion zur Sanierung der Sportanlage TuS Borth sucht Kunstrasen-Paten

Rund 1,3 Millionen Euro müssen für die neue Sportanlage des TuS Borth mit einem kleinen und großen Fußball-Spielfeld in die Hand genommen werden. Der Klub im Norden der Stadt Rheinberg hat zugesagt, sich an den Kosten zu beteiligen, also Eigenleistung zu erbringen. Frank Misch, der Vorsitzende des TuS, rechnet mit bis zu 300.000 Euro, die der Verein aufbringen muss. Durch Spendenaktionen soll Geld reinkommen – so wie durch den Erwerb virtueller Kunstrasenflächen.