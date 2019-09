Fußball-Kreisliga A : Spätes TuS-Tor schockt die Concordia

Xantens Niklas Binn läuft zwei Ossenberger Gegenspielern davon. Da konnte Daniel Stolzke (am Boden) nur noch hinterher schauen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Kreis Fußball-Kreisliga A: Bastian Röös traf zum 1:0 für die Xantener. Die Siegesserie von Viktoria Alpen setzte sich fort. Der SSV Lüttingen lieferte den Anhängern wieder ein Spektakel. Der SV Orsoy wartet weiter auf den ersten Saison-Erfolg.

Am fünften Spieltag sind in der Fußball-Kreisliga A drei Mannschaften aus dem Norden ohne eigenen Treffer geblieben. Borth, Ossenberg und Orsoy hängen unten in der Tabelle fest. Lüttingen, Xanten und Alpen dagegen richten den Blick weit nach oben.

TuS Xanten – SV Concordia Ossenberg 1:0 (0:0). Im Duell Topstarter gegen Fehlstarter sah Xantens Trainer Thomas Dörrer einen „hochverdienten Sieg“ seiner Mannschaft. Der TuS konnte vier der ersten fünf Spielen gewinnen und kletterte am Sonntag auf Tabellenplatz vier. „Ich freue mich riesig über die Entwicklung in der Mannschaft. Wir haben uns von Spiel zu Spiel immer weiter gesteigert“, so Dörrer.

Vorgezogen Lüttingen spielt schon am Donnerstag in Orsoy Donnerstag Bereits am 5. September beginnt der sechste Spieltag. Um 19.30 Uhr stehen sich der SV Orsoy und SSV Lüttingen gegenüber. Freitag Auch die nächste Heimpartie der Concordia wurde vorverlegt. Am 6. September trifft die Concordia ab 19.30 Uhr auf den ESV Hohenbudberg.

Ganz so viele Tore wie in den zurückliegenden beiden Spielen wurden es am Ende aber nicht. Bastian Röös erzielte nach 89 Minuten den erlösenden Siegtreffer. „Wir haben Ball und Gegner kontrolliert, aber auch ein bisschen Glück gehabt“, fasste der 51-Jährige zusammen. Denn auch die seit vier Begegnungen sieglosen Ossenberg erspielten sich gute Torchancen.

„Wir stehen teilweise alleine vor dem Tor. Der Torwart ist geschlagen und wir machen das Ding nicht rein“, monierte Coach Mirco Dietrich. Nach 77 Minuten sah Lucas Bangert wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote-Karte. Es war schon der dritte Platzverweis der Saison. Obendrein muss der 34-Jährige den Ausfall von sechs Stammkräften kompensieren, „die den Unterschied ausmachen können“. Die Concordia steht auf einem enttäuschenden elften Tabellenplatz und bleibt weiter hinter den eigenen Erwartungen zurück.

MSV Moers – TuS Borth 2:0 (0:0). Ohne Trainer Frank Misch, der krankheitsbedingt nicht mit dabei sein konnte, ging es für den TuS Borth zur schweren Auswärtsaufgabe in die Grafenstadt. Die Kommandos auf dem Platz übernahm Kapitän Tobias Enk, Routinier Patrick Heydrich dirigierte vom Spielfeldrand. Die Tore für die favorisierten Moerser erzielten Ekrem Aksu (61.) und Boris Vertkin (78.) relativ spät. „Wir konnten lange die Räume eng halten, da wir tief gestanden haben“, sagte Enk. Ein Sonderlob gab es für Florian Hanz. Der A-Junior durfte von Beginn an ran. „Er hat eine Top-Partie gemacht.“

SSV Lüttingen – SpVgg Rheurdt-Schaephuysen 4:3 (1:1). Nach dem 3:3-Remis vom Vor-Sonntag erlebte der SSV Lüttingen am nächsten Spieltag das nächste Spektakel. Die Mannschaft von Stefan Kuban, der durch seinen Co-Trainer Denis Krupic vertreten wurde, konnte gleich zwei Rückstände umbiegen. Oliver Tittel wurde rechtzeitig fit. Er traf nach 45 Minuten zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Obwohl der SSV besser aus der Kabine kam, war es der Gast, der erneut in Führung ging.

Ab der 70. Minute schlug die Stunde von Janik Schweers. Mit seinem Doppelpack (70., 76.) standen die Zeichen auf Sieg. Nach 84 Minuten fiel jedoch der abermalige Ausgleich. 60 Sekunden später machte Schweers mit seinem dritten Treffer alles klar. „Es war ein Krimi. Wir haben etwas mehr für’s Spiel gemacht und am Ende Moral bewiesen“, so das Resümee von Krupic.

Viktoria Alpen – SV Scherpenberg II 1:0 (0:0). Eine spannende Angelegenheit bekamen die Zuschauer in Alpen zu sehen. Jan Luca Rassiers Treffer aus der 57. Minute reichte der Mannschaft von Jörg Schütz zum fünften Saison-Erfolg. Nur die um fünf Tore schwächere Tordifferenz trennt die Alpener von Spitzenreiter Hohenbudberg. „Der Schuss hätte in diesem Spiel aber auch nach hinten losgehen können“, meinte Schütz. 17 Minuten waren gespielt, als Abwehrspieler Domenik Algra den Ball gerade noch von der Linie kratzen konnte. „Es war ein schwieriges Spiel. Scherpenberg war eine ganz harte Nuss“, berichtete der Alpener Coach.

VfL Rheinhausen – SV Orsoy 2:0 (1:0). Die Mannschaft von Daniel Zvar hatte sich viel vorgenommen. Gegen Rheinhausen sollte endlich der erste Sieg in der A-Liga her. Doch daraus wurde wieder nichts. Keine sechs Minuten waren von der Uhr, da klingelte es im Kasten von Keeper Pascal Jetten. „In den ersten 20 Minuten war Rheinhausen absolut tonangebend“, meinte der Orsoyer Coach. Danach kam seine Mannschaft immer besser ins Spiel.