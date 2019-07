SVS-Mitglieder feierten sich und den Club : Ein Sonsbecker Sportlerball mit drei Talkrunden und Akrobatik

SONSBECK Der Vorsitzende Marc Lemkens bedankte sich im Kirmeszelt für den Einsatz der Mitglieder im Jubiläumsjahr. Alle Abteilungsleiter kamen zu Wort. Das Programm war abwechlungsreich.

Ähnlicher Auffassung war Heinrich Losing; der Landesliga-Trainer war mit seiner Mannschaft ebenfalls vor Ort. „Das Jubiläum ist für uns alle eine super Sache. Was der Verein hier auf die Beine gestellt hat, ist sensationell“, sagte der 40-Jährige. Insgesamt war’s ein lockeres Programm, das der SVS in Eigenregie ausgearbeitet hat. Den Auftakt machten zwei Kinder-Tanzgruppen, die mit sehenswerten akrobatischen Einlagen überzeugten.

Die Abteilungsleiter kamen in der ersten von drei Talkrunden zu Wort. Tobias Taube führt die Tischtennis-Abteilung und verkündete stolz die Meisterschaft der Sonsbecker Jugend-Mannschaft, die ungeschlagen durch die Rückserie der Kreisklasse marschierte. In der zweiten Runde waren die „besonderen SV-ler“ gefragt. Torke bat Gäste auf die Bühne, „die den Verein geprägt haben und ihn so besonders machen.“ In der dritten und letzten Talkrunde wurde im SV-Quiz das Wissen der Ehrenmitglieder auf die Probe gestellt, auch einige „alte Fußballer“ kamen zu Wort.