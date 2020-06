Fußball-Landesliga : SVS-Fußballer fordern eigene Jugend heraus

SONSBECK Bei einer internen Challenge stellen Spieler aus der Sonsbecker Landesliga-Mannschaft ihre Übungen ins Netz, die der Nachwuchs nachmachen soll. Zwei Talente haben schon gewonnen. Es gibt zehn Aufgaben.

Da in der Corona-Krise gemeinsames Sporttreiben verboten war, hatte sich anfangs die Jugendabteilung unter Federführung des Sportlichen Leiters Torben Sowinski Home-Trainings ausgedacht. „Dass diese Aktion sehr gut ankam, haben wir mit Begeisterung verfolgt“, sagt Sebastian Leurs, Spieler der „Ersten“, der zusammen mit Sportvorstand Heiner Gesthüsen, sowie seinen Teamkollegen Tim Weichelt (Kapitän) und Robin Schoofs einen weiteren Wettbewerb ins Leben rief.

„Wir waren uns einig, dass es eine gute Aktion für die Außendarstellung ist und in erster Linie die Kids zeigen können, was sie schon für tolle Fußballer sind. Und diese Challenge stärkt zudem den Zusammenhalt innerhalb des besten Vereins am Niederrhein“, meint Leurs weiter. Viele der Nachwuchskicker „unterstützen uns bei unseren Meisterschaftsspielen, und durch die Übungen können sie sich mit uns identifizieren.“ Nach Rücksprache mit der Mannschaft gab’s keine Zweifel – und postwendend wurde der Aktion zugestimmt. Auch über die Mannschaftskasse werden Preise finanziert, um einen kleinen Anreiz zu schaffen. Der Verein unterstützt die Aktion ebenfalls mit Sachpreisen.