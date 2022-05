Leichtathletik : Starke Leistungen beim Sonsbecker Meeting

Sonsbeck Leichtathletik-Talente der „Roten Teufel“ wurden Regionsmeister auf der Kunststofflaufbahn. Vordere Plätze gab‘s auch für die Mehrkämpferinnen des gastgebenden Vereins und vom TuS Xanten.

Hannah Odendahl wird das vierte Track-Meeting beim SV Sonsbeck in guter Erinnerung behalten. Die Läuferin des LAV Bayer Uerdingen/Dormagen überquerte den Zielstrich nach 800 Metern in 2:10,38 Minuten und übernahm mit dieser Zeit die Spitze der deutschen U18-Bestenliste. Ein Rennen, das nicht nur Organisationsleiter René Niersmann beeindruckte. 107 Aktive hatten sich für das Track-Meeting inklusive der Regionsmeisterschaften über drei Distanzen angemeldet, 68 Kinder, Jugendliche und Erwachsene nahmen am neunten Mehrkampf-Meeting im Sportpark teil.