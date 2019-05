Leichathletik : Merret und Lukas bei DM dabei

Sonsbeck Treppchenplätze für Sonsbecker Leichtathleten bei zwei Titelkämpfen.

So verletzte sich Finn Gilsing gleich im ersten Wettbewerb an der Hüfte. Über 110-Hürden blieb der U18-Athlet am vierten Hinderniss hängen. Wesentlich erfreulicher schnitt Katja Lingen ab. Die U18-Läuferin knackte gleich in ihrem ersten Wettkampf im Freien die DM-Norm. Sie siegte in 14,70 Sekunden.