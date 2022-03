Am 20. März im Winkelschen Busch : Sonsbecker Waldlauf mit Cross-Meisterschaft

Sonsbeck Am kommenden Sonntag richten die „Roten Teufel“ zum 34. Mal das Rennen durch den Winkelschen Busch aus. Auch eine mehrfache Deutsche Meisterin ist dabei. Nachmeldungen vor Ort sind möglich.

Für so manchen Hobbyläufer ist der Frühjahrswaldlauf des SV Sonsbeck der Einstieg in die neue Saison. Am 15. März endet die Online-Anmeldung für die 34. Auflage am kommenden Sonntag. Kurzfristig ins Programm aufgenommen wurden die Cross-Meisterschaften der Region Nord für Teilnehmer ab der Altersklasse U14. „Die Streckenpläne für die kleine und große Runde haben sich nicht verändert“, sagte René Niersmann aus dem Organisationsteam. Über 7300 Meter wird eine mehrfache Deutsche Meisterin dabei sein: Anneke Vortmeier (TV Wattenscheid) belegte 2021 bei der Cross-U20-EM Rang fünf.