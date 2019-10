Fußball-Landesliga : Sonsbecker enttäuschen erneut ihren Trainer

Kapitän Tim Weichelt konnte abermals mit seinen Vorderleuten nicht zufrieden sein. Foto: Reichwein/chr. reichwein

Sonsbeck Der SVS unterlag in Strerkrade mit 0:2. Heinrich Losing nahm drei Änderungen in der Startelf vor.

In der Fußball-Landesliga hat der SV Sonsbeck die Überraschung verpasst und war beim Spitzenreiter Sterkrade-Nord unterlegen. Mit 0:2 (0:1) hatten die Rot-Weißen das Nachsehen bei der Spielvereinigung. Trainer Heinrich Losing war wieder einmal enttäuscht von der Leistung seiner Mannschaft: „Wenn wir einen guten Tag gehabt hätten, wäre sicherlich mehr drin gewesen. Aber den hatten wir leider nicht.“

Nach vier sieglosen Partien rutschte Sonsbeck auf Rang neun ab. Die Gastgeber bleiben an der Tabellenspitze mit vier Zählern Vorsprung auf den ersten Verfolger Teutonia St. Tönis. Losing überraschte in der Startelf mit drei Wechseln. In der Innenverteidigung feierte Jan-Paul Hahn sein Debüt in dieser Spielzeit. Der Routinier ersetzte Max Werner und sollte für mehr Stabilität sorgen. In der Offensive agierten Alexander Maas und Luis Ramon Gizinski für Felix Terlinden und Max Fuchs.

„Wir wussten, dass Sterkrade hinten anfällig ist, deshalb wollten wir mit schnellen Spielern agieren, um sie vor Probleme zu stellen. Leider ging der Plan nicht auf“, meinte Losing, der erneut wichtige Tugenden vermisste. „Wir haben zwar versucht, Fußball zu spielen, aber es fehlten in allen Bereichen die entscheidenden Prozente, um einen Spitzenreiter zu besiegen. Wir müssen motivierter auftreten und gieriger auf einen Sieg sein.“

Die Gastgeber begannen druckvoll. Stefan Jagalski traf bereits in der achten Minute das Aluminium. Nur zwei Minuten später verpasste Julius Ufer das 1:0 am zweiten Pfosten. Nach der Druckphase konnte Sonsbeck das Spiel ausgeglichen gestalten. Die einzigen beiden Chancen vergab Geurtz (20./27.). Nach einer Ecke stand Ekin Yolasan am zweiten Pfosten blank und musste nur noch den Fuß zum 1:0 hinhalten (29.). Kurz vor der Pause scheiterte zweimal Ufer (40./43.).

Nach dem Seitenwechsel nutzte Florian Witte einen Sonsbecker Ballverlust aus und erzielte das 2:0 (65.). In der Schlussphase trafen beide Mannschaften je einmal das Aluminium. Joel Bayram zimmerte das Leder ans Lattenkreuz. Auf der anderen Seite setzte Luca Terfloth einen 25-Meter-Strahl aufs Quergebälk. Das kommende Heimspiel wird wieder eine wegweisende Partie sein, die die Rot-Weißen bereits am kommenden Samstag bestreiten. Anstoß ist um 15 Uhr im Willy-Lemkens-Sportpark. Erwartet wird mit dem ASV Süchteln Losings Ex-Club. Nicht nur deshalb wird die Partie eine besondere Brisanz haben. Bei einer SVS-Niederlage würde Süchteln in der Tabelle an Sonsbeck vorbeiziehen und die Rot-Weißen in den Abstiegskampf befördern.