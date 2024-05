Acht Rennen am Abend vor Christi Himmelfahrt Sonsbecker Brunnenlauf lockt Top-Athleten an

Am vergangenen Samstag waren Jonathan Dahlke und Till Grommisch Konkurrenten bei den Deutschen Langstrecken-Meisterschaften im Stadion Wassenberg. Über 10.000 Meter wurde Dahlke Gesamtvierter in schnellen 29:08,02 Minuten. Grommisch belegte in neuer persönlicher Bestzeit (29:11,11) Rang fünf. Am Mittwoch treffen die beiden, die für Bayer Leverkusen starten, in Sonsbeck aufeinander. Sie gehören zu den Favoriten des 37. Enni-Brunnenlaufs in der Ortsmitte über die Zehn-Kilometer-Distanz (Start: 19.45 Uhr).