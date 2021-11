SV Sonsbeck empfängt am 13. November die „Zebras“ : Polizei gibt grünes Licht fürs Niederrheinpokal-Spiel gegen den MSV

Sonsbeck Nach einer Ortsbegehung ist jetzt endgültig klar, dass die Partie vor großer Zuschauerkulisse im Sportpark angepfiffen werden kann. Die Fans des Drittligisten gelangen über einen eigenen Eingang auf die Anlage.

Jetzt sind auch die letzten Restzweifel ausgeräumt: Das Sonsbecker Ordnungsamt und die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) der Polizei haben das Sicherheitskonzept fürs Pokal-Highlight am Samstag, 13. November, im Sportpark gegen den Fußball-Drittligisten MSV Duisburg genehmigt. So wird ab 13.30 Uhr die Landesliga-Mannschaft des SVS in der dritten Runde des FVN-Wettbewerbs den „Zebras“ gegenüberstehen. Um die 2350 Eintrittskarten gehen in den freien Vorverkauf, der seit Mittwoch läuft. Am Freitag hat Marc Lemkens, der Vorsitzende der Rot-Weißen, 300 Tickets zur Geschäftsstelle des MSV bringen lassen.