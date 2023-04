Sonsbeck Später Ausgleich schockt den SV Sonsbeck

In der Schlussphase verteidigten die Rot-Weißen mit Mann und Maus. Die Hausherren lösten ihre Defensive komplett auf und rannten mit allen Spielern an. In der 88. Minute schickte Pütz seinen Teamkollegen Keisers nochmals auf die Reise. Aber Sonsbecks Stürmer blieb am letzten MSV-Akteur hängen. In der vierten Minute der Nachspielzeit wurde Kapitän Weichelt doch noch überwunden. Mit der letzten Aktion der Begegnung traf Maximilian Nadidai per Volleyschuss ins linke obere Toreck. Die Sonsbecker Anhänger konnten es nicht glauben und schauten sich sprachlos an. Der Mitaufsteiger hatte sich den Zähler sicherlich verdient. Aber aus Sicht der Gäste waren es zwei verschenkte Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.