Fußball-Bezirksliga : Sonsbeck II mit leuchtenden Augen zum halben Dutzend

Sonsbeck 6:1-Sieg über den VfB Homberg II. Klaus Keisers und Nils Theunissen trafen jeweils zweimal für den Aufsteiger.

Ganze zwei Minuten benötigte Fußballer Klaus Keisers, um seinen „Marktwert“ für den SV Sonsbeck II unter Beweis zu stellen. Der Angreifer des in argen Abstiegskämpfen stehenden Bezirksliga-Neulings, der vornehmlich in der ersten Sonsbecker Vertretung eingesetzt wird, traf gegen den VfB Homberg II früh zum 1:0. „Wenn er dabei ist, dann spielt die Mannschaft mindestens zehn Prozent besser“, verriet SVS-Trainer Johannes Bothen. Er hätte auch sagen können: „Dann leuchten die Augen seiner Mitspieler.“

Pech also für den VfB Homberg II, dass er einen „Keisers-Tag“ des SVB II erwischte. Die Gastgeber schickten den Tabellenfünften aus dem Duisburger Westen am Ende mit einem satten 6:1 (3:1) geschlagen an den Rhein zurück. Eine Halbzeit lang aber mochte sich der VfB II überhaupt nicht an den Namen des Sonsbecker Personals stören und hielt das Spiel offen. Auf beiden Seiten gab es Chancen, die ein 5:3 zur Pause gerechtfertigt hätten. Stattdessen blieb es beim 3:1, nachdem Tim Konrad für die Gäste ausgeglichen und Niklas Maas und Alexander Gellings per verwandeltem Strafstoß getroffen hatten.