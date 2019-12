Fußball-Bezirksliga : Sonsbeck II mit einer feinen Serie

Sonsbeck Fußball-Bezirksliga: Gegen Tönisberg musste sich der SVS mit einem 2:2 begnügen.

Der Aufsteiger, zu Beginn der Spielzeit mehr schlecht denn recht in die Puschen gekommen, hat sich mit fünf Partien ohne Niederlage den zwölften Tabellenrang gesichert.

Nach dem 2:2 (0:1) gegen den Ligazweiten VfL Tönisberg stellte sich allerdings einmal mehr die Frage, ob da nicht sogar noch mehr möglich gewesen wäre. Auch gegen den früheren Landesligisten bestimmten die Sonsbecker das Spiel - nur mit der Effizienz haperte es wie so oft in den Auftritten dieser Saison. Christian Quernhorst und Niklas Maas hätten schon vor dem Seitenwechsel für die Führung sorgen können. Taten sie nicht, weswegen die Tönisberger zufrieden ihren Tee zu sich nehmen durften. Mit dem Pausenpfiff war der Gast in Führung gegangen und hatte eindrucksvoll unterlegt, dass ein guter Angriff schon genügen kann, um ein Spiel gänzlich auf den Kopf zu stellen.