Tischtennis NRW-Liga : TuS 08 braucht neue Nummer Eins

Rheinberg Nikolai Solakov wird sich dem TTC Altena anschließen. In Rheinberg ist ihm aber niemand böse.

Nikolai Solakov wird in der Rückserie nicht mehr für den TuS 08 Rheinberg an der Tischtennis-Platte stehen. Der Spitzenakteur des NRW-Ligisten hat seine Teamkollegen darüber informiert, 2020 für den TTC Altena weiterspielen zu wollen. Die erste Mannschaft strebt den Aufstieg in die 3. Liga an. Beim TuS 08 ist Solakov aber niemand böse.