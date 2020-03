Osterrennen in Sonsbeck abgesagt : So trifft die Pandemie die Reitvereine

Info

Jubiläumsturnier Am 4. und 5. Juli werden in Eversael auch Schleifen in einer S-Dressur verteilt. „Wir können die Prüfung anbieten, auch weil uns der Ehrenvorsitzende und die Ehrenmitglieder mit Spenden unterstützen“, sagt Vereinschef Christoph Klötter. Die 100-Jahr-Feier findet am 27. Juni statt.