Trainingsauftakt beim Fußball-Bezirksligisten Borussia Veen malocht jetzt für den Saisonstart

Haal hatte seine Mannschaft schon vor dem offiziellen Start um einige Läufe gebeten. Auch einige Sprints gehörten am Dienstag dazu. Die ersten zwei Wochen stehen ganz im Zeichen der Kondition und Ausdauer. Bis zum ersten Testspiel am 24. Juli gegen den 1. FC Kleve gilt es, an der Grundfitness zu feilen. Im Duell mit dem Oberligisten wird es für den Bezirksliga-Aufsteiger darauf ankommen, die Arbeit gegen den Ball zu verbessern. An den Spielformen soll erst danach gefeilt werden.